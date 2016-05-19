O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ınstagram'ın yeni arayüzü şimdi windows 10'da!

INSTAGRAM'IN YENİ ARAYÜZÜ ŞİMDİ WİNDOWS 10'DA!

Fotoğraf paylaşımı konusunda adeta bir dev olan Instagram, geçtiğimiz hafta logosunu ve arayüzünü değiştirerek gündeme gelmişti. Bu yenilik şimdi Windows 10 Mobil platformunda.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 10:15
Puan Ver : Instagram'ın Yeni Arayüzü Şimdi Windows 10'da!(6/10)6


Fotoğraf paylaşımı konusunda adeta bir dev olan Instagram, geçtiğimiz hafta logosunu ve arayüzünü değiştirerek gündeme gelmişti. Bu yenilik şimdi Windows 10 Mobil platformunda.



Instagram ve Windows Phone'un arası henüz yeni yeni iyi olmuşken, Instagram önemli bir adım attı ve Windows 10 Mobil işletim sistemi kullanıcılarına sürpriz yaptı. İşte detaylar.



Yeni Instagram artık Windows 10 Mobil'de!



Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük fotoğraf odaklı sosyal ağı Instagram, logosunu ve arayüzünü değiştirerek herkesi şaşırtmıştı. Rengarenk bir logoya ve son derece sade bir arayüze geçiş yapan servis, Android ve iOS işletim sistemlerine eş zamanlı bir güncelleme ile bu yenilikleri sundu.



Windows 10 Mobil kullanıcıları ise kısa bir süre sonra bu güncellemeye kavuştu. Instagram, son dönemlerde Windows Phone platformuna eskisinden daha fazla önem göstermeye başladı. Dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal platform, iOS ve Android kullanıcıları arasında son derece popüler. Anlaşılan Windows Phone kullanıcıları da artık Instagram'ı yoğun şekilde kullanmaya başlamış.



Eğer Windows 10 Mobil işletim sistemli bir akıllı telefona sahipseniz, Windows Store uygulama marketinden Instagram'ı güncelleyerek yeni arayüzü görüntüleyebilirsiniz.



Samsung Galaxy J2 2016 yılı için güncelleniyor!








Etiketler: Instagram  In  Yeni  Arayüzü  Şimdi  Windows  10  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER