Fotoğraf paylaşımı konusunda adeta bir dev olan Instagram, geçtiğimiz hafta logosunu ve arayüzünü değiştirerek gündeme gelmişti. Bu yenilik şimdi Windows 10 Mobil platformunda.



Fotoğraf paylaşımı konusunda adeta bir dev olan Instagram, geçtiğimiz hafta logosunu ve arayüzünü değiştirerek gündeme gelmişti. Bu yenilik şimdi Windows 10 Mobil platformunda.



Instagram ve Windows Phone'un arası henüz yeni yeni iyi olmuşken, Instagram önemli bir adım attı ve Windows 10 Mobil işletim sistemi kullanıcılarına sürpriz yaptı. İşte detaylar.



Yeni Instagram artık Windows 10 Mobil'de!



Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük fotoğraf odaklı sosyal ağı Instagram, logosunu ve arayüzünü değiştirerek herkesi şaşırtmıştı. Rengarenk bir logoya ve son derece sade bir arayüze geçiş yapan servis, Android ve iOS işletim sistemlerine eş zamanlı bir güncelleme ile bu yenilikleri sundu.



Windows 10 Mobil kullanıcıları ise kısa bir süre sonra bu güncellemeye kavuştu. Instagram, son dönemlerde Windows Phone platformuna eskisinden daha fazla önem göstermeye başladı. Dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal platform, iOS ve Android kullanıcıları arasında son derece popüler. Anlaşılan Windows Phone kullanıcıları da artık Instagram'ı yoğun şekilde kullanmaya başlamış.



Eğer Windows 10 Mobil işletim sistemli bir akıllı telefona sahipseniz, Windows Store uygulama marketinden Instagram'ı güncelleyerek yeni arayüzü görüntüleyebilirsiniz.



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