Mobil fotoğraf paylaşımı uygulaması Instagram'ın logosu değişti. iOS ve Android platformlarında aldığı güncelleme ile yeni arayüzüne kavuştu.



Instagram eski uygulama ikonundan esinlenerek oluşturduğu yeni logo, daha çok yönlü bir kamerayı temsil edecek şekilde değiştirildi.



İkonda yer alan gökkuşağı da gradyan şeklinde Instagram'ın bir parçası olmaya devam ediyor. Kullanıcı arayüzü ve yazı tipinde fotoğraf ve videoları daha çok ortaya çıkarmaya yönelik değişiklikler yapıldı.