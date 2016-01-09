instagram'ın yaşadığı 3D Touch sorunu yayınlanacak olan yeni sürüm Güncelleştirmesi ile ortadan kalkacak.



instagram'ın yaşadığı 3D Touch sorunu yayınlanacak olan yeni sürüm Güncelleştirmesi ile ortadan kalkacak.



Peek adı verilen Özellik; Uygulamanın iOS sürümünde, güçlü basma işlemi ile devreye giriyordu. Bir kişinin Profilinde dolaşırken fotoğraf açtığımız da sağa veya sola gidemiyor, geri çıkıp Fotoğraflar arasında gezinmemiz gerekiyordu.



Peek özelliği sayesinde Profilde dolaşırken istediğimiz Fotoğrafı açmadan sadece Ön İzleme yapabileceğiz. Böylece daha hızlı geçiş yapmış olacağız.



3D Touch gibi Basıncın şiddetini algılamak yerine ise Android cihazlarda, Fotoğrafa kısa bir süre basılı tutmak gerekiyordu.



iOS'lu Cihazlarda, 3D Touch gibi çalışan ve Fotoğrafa uzun süre basıldığın da Ön İzlemesini görmemize yarayan Özellik, daha önceleri Android sürümünde denenmiş, bilinmeyen sebeplerden ötürü kaldırılmıştı.



Android Police'de yer alan bilgilere göre Firma, bu özelliği uygulamanın 7.14.0 sürümü ile tekrar çıkarmaya hazırlanıyor. Yenilenmiş Instagram ile ilgili bilgiler edindikçe bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.



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