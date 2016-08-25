Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım platformu Instagram, Android işletim sisteminde önemli bir rekora imza attı. İşte detaylar.



Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım platformu Instagram, Android işletim sisteminde önemli bir rekora imza attı. İşte detaylar.







Özellikle Facebook tarafından satın alındıktan sonra yükselişine hızla devam eden Instagram, sürekli güncellemeleri ve yeni özellikleri ile daima dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Uygulama son olarak geçtiğimiz haftalarda Snapchat benzeri hikaye ekleme özelliğiyle gündeme gelmişti.



Instagram'dan indirilme rekoru!



Android Police isimli sitenin haberine göre Instagram, Google Play Store üzerinde 1 milyar+ indirilme limitini aştı. Yani popüler fotoğraf paylaşım uygulaması 1 milyardan fazla kez indirildi.



Bu rekor oldukça ender ve çok az sayıda uygulama şimdilik bu sayıya ulaşabilmiş durumda. Facebook, WhatsApp ve Facebook Messenger, 1 milyardan fazla indirilme sayısına ulaşan diğer popüler uygulamalar arasında. 1 milyar indirilme sayısına iOS platformunun dahil olmadığını belirtelim.



Eylül 2015'te açıklanan rakamlara göre dünya genelinde 1.4 milyar aktif Android işletim sistemli cihaz bulunuyor. Dolayısıyla bu rakam oldukça önemli. Uygulamanın 500 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Günlük olarak Instagram uygulamasını kullanan kişi sayısı ise güncel rakamlara göre 300 milyon seviyesinde.



Logo değişikliği, direkt mesajlaşma özelliği, çoklu hesap desteği, ana ekran tasarımının değiştirilmesi ve 24 saatlik hikaye ekleme gibi özellikleri kısa bir süre içerisinde duyuran Instagram'ın yeniliklerini takip etmeye devam edeceğiz.



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