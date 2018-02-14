INSTAGRAM'DAN TANIŞTIĞI LİSELİ KIZA TECAVÜZ ETMİŞTİ! CEZASI BELLİ OLDU
Antalya'da geçen yıl, sosyal medya uygulaması ınstagram'dan tanıştığı lise öğrencisi B.K. Adlı genç kıza tecavüz iddiasıyla tutuklanan 39 yaşındaki H.M.B.'nin 25 yıl hapsi istendi.
Antalya'da geçen yıl sosyal medya üzerinden tanıştığı lise öğrencisi B.K. (16) adlı kıza tecavüz iddiasıyla tutuklanan H.M.B.'nin (39) 25 yıl hapsi istendi.
Geçen yıl meydana gelen olayda, bir lisede okuyan B.K., fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram üzerinden tanıştığı H.M.B'nin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Şikayet üzerine, H.M.B., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPTI
Savcılıktaki ifadesinde H.M.B. ile sosyal medya üzerinden tanışıp mesajlaşmaya başladıklarını anlatan B.K., bir süre sonra tehdit üzerine göğüslerinin fotoğraf ve video kaydını gönderdiğini, sanığın da cinsel organının fotoğraflarını kendisine gönderdiğini söyledi.
Bir hafta sonra H.M.B.'nin buluşmak istediğini, ancak kendisinin red yanıtı verdiğini kaydeden B.K., "Bu kez beni ona gönderdiğim fotoğraf ve video kayıtları ile tehdit etti. Bu fotoğrafları anneme ve arkadaşlarıma göstereceğini söyleyerek şantaj yaptı.
"KORKUDAN BULUŞTU"
Ben de korkumdan spor salonunun yanında onunla buluştum. Bu buluşmamız birkaç kez sürdü. Son buluşmamızda H.M.B. beni salonun otopark girişinde kimsenin göremeyeceği bir yerde kucağına oturtarak tecavüz etti. Ses çıkarmamam için de ağzımı kapattı. Ben de onun elini ısırdım. Çok ağladım. Sonrasında beni bıraktı. Aynı gün bana 'Bugün harikaydı' yazılı mesaj attı" dedi.
ANNEYİ DE KAÇIRMAKLA TEHDİT ETMİŞ
B.K.'nin annesi H.A. ise öz kızının yaşadıklarını kendisiyle paylaştığını belirterek, "Biz Antalya'ya olay tarihinden 1- 1.5 yıl önce taşındık. Kızım yanıma gelerek biriyle internet üzerinden tanıştığını ve başkasından duymaktansa kendisinden duymasının daha iyi olacağını söyledi. Ancak ben bu kişinin kızımla cinsel ilişkiye girdiğini bilmiyordum. Kızım başına gelenleri büyük ablasına anlatırken duydum. Bu kişi daha sonra benim de telefonuma kızımı kaçırmak ve öldürmekle ilgili tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Ardından savcılığa giderek şikayetçi oldum" diye konuştu.
25 YIL HAPSİ İSTENDİ
H.M.B. ise savcılıktaki ifadesinde B.K.'nin göğüslerinin fotoğraflarını gönderdiğini, kendisinin de cinsel organının fotoğraflarını gönderdiğini kabul ederek, tecavüz etmediğini iddia etti. Tutuklanan H.M.B. hakkında, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, basit tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve müstehcenlik' suçlamalarıyla Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaynak: haberinburada
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