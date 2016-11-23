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ınstagram'dan snapchat ve periscope'a karşı yeni hamle

INSTAGRAM'DAN SNAPCHAT VE PERİSCOPE'A KARŞI YENİ HAMLE

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, Facebook Live ve Periscope'takine benzer canlı yayın özelliğini kullanıma sundu.

Tarih : 23 Kasım 2016, 11:38
Puan Ver : Instagram'dan Snapchat Ve Periscope'a Karşı Yeni Hamle(9/10)11


Platformda yapılan güncelleme ile Instagram'ın 'stories' (hikayeler) özelliğine canlı video özelliğini eklediği eklendi. Kullanıcı canlı yayına başladığı zaman 'hikayeler'in bulunduğu alanda canlı yayın simgesi belirecek. Ancak Facebook'un bünyesinde olan Instagram'ın getirdiği tek yenilik bu değil.



 Görünen o ki son yıllarda sıkça karşılaştığımız Snapchat Facebook rekabeti yeni bir cephe kazandı. Instagram da Snapchat'tekine benzer özelliği son güncelleme ile kullanıma sundu. Instagram'ın 'direct' bölümünden arkadaşlarınıza göndereceğiniz görseller ya da videolar, tıpkı Snapchat'in popüler özelliğinde olduğu gibi bir süre sonra kendiliğinden kaybolacak. Eğer bu görselleri gönderdiğiniz kişi ekran görüntüsü alırsa, bu durum size bildirim olarak da gelecek.



 



kaynak:yeniakit








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