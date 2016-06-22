Her gün daha da çok popülerleşen ve yepyeni abonelerle, seviyeyi başka bir boyuta taşıyan sosyal medya fotoğraf paylaşım sitesi Instagram, ayda konuk ettiği kullanıcı sayısıyla, akıl almaz bir başarıya ulaştı.



Her gün daha da çok popülerleşen ve yepyeni abonelerle, seviyeyi başka bir boyuta taşıyan sosyal medya fotoğraf paylaşım sitesi Instagram, ayda konuk ettiği kullanıcı sayısıyla, akıl almaz bir başarıya ulaştı.



Facebook ve Twitter ile doğan sosyal medya kültürü, mobil cihazların fotoğraf makinelerinin inanılmaz kalitelere ulaşması ve selfie çılgınlığının ortaya çıkmasıyla, yeni bir boyuta taşındı. Instagram, fotoğraf çekme ve paylaşma modasını, başarıyla özümseyip yeni bir ekol yarattı.



Videolar ve envai çeşit fotoğrafları paylaşma isteği, Instagram'ın günlük aktif üye kullanıcı sayısını 300 milyon adete taşıdı. Günlük diyoruz zira; her gününü Instagram'da geçirmeyip, sosyal medya servisinden, haftada 1-2 faydalanan ciddi bir kesim mevcut. Böylece yenilikçi sosyal medya servisinin, aylık “aktif” kullanıcı sayısı 500 milyonu geride bırakıyor.



Twitter'in, günlük paylaşımda bulunan 320 milyon abonesinin ve aylık ortalama 550 milyonu aştığı biliniyor. Lakin sosyal medya fotoğraf paylaşım sitesi, Twitter'a göre çok daha genç bir oluşum ve inanılmaz bir gelecek vaat ediyor(sanki şu andaki rakamlar yetersizmiş gibi).



İlginç olan ve rekor olarak tanımlayacağımız nokta ise şu: sosyal medya ağının aktif abone sayısı, 2015 yılında aylık 100 milyon kullanıcı ile sınırlıydı. Bu rakam, bu kadar kısa süre içinde, kelimenin tam anlamıyla beşe katlandı.



2010 yılında kurulan servis, 2012 yılında Facebook'a 1 milyar dolar karşılığında satıldı ve eminiz eski sahipler, şimdi 1 milyar dolar gibi muazzam bir rakama satılmasına rağmen pişmandır. Çünkü servis, günümüzde satılsa bu rakam ikiye üçe katlanabilirdi. Yine de yeni nesil sosyal medya ağının gelişmesinde, arkasında Facebook gibi bir gücün olması önemli bir etken. Paralel evren teorilerini düşünmek, ancak eski hissedarlara acı verir kanaatindeyiz.



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