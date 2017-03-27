Instagram'ın yaptığı son yenilik, kullanıcılar tarafından yüklenen hassas içeriğe sahip fotoğrafların flu gösterilmesi oldu.



Instagram'ın yaptığı son yenilik, kullanıcılar tarafından yüklenen hassas içeriğe sahip fotoğrafların flu gösterilmesi oldu.



Son yılların en popüler sosyal medya uygulamalarında Instagram, aldığı güncellemeler ile gelişmeye devam ediyor. Uygulama, geçtiğimiz günlerde aldığı bir başka güncelleme ile yapılan canlı yayını kaydedebilme özelliğine kavuşmuştu. Bir düzenleme de uygulamaya yüklenen fotoğraflar için geldi. Bilindiği gibi şirket çıplaklık başta olmak üzere firma ilkelerini hiçe sayan fotoğrafları kaldırdığı gibi, ünlü şarkıcıların hesaplarını bile kapatıyordu. Şimdi de Instagram'dan hassas içerik düzenlemesigeliyor.



Hassas içerik ne diyecek olursanız; sosyal medyada paylaşılması sakıncalı olan içeriklere verilen ad. Kullanıcıların yüklediği aşırı çıplaklık, cinsbellik, şiddetgibi fotoğraflar, diğer kullanıcılar tarafından hassas içerik etiketiyle bildirilirse Instagramekibi bunları inceleyecek. Eğer hassas içeriğe sahip olduğu kanısına varılırsa, fotoğraf flu gösterilecek. Yine de paylaşılan fotoğrafı görmek istiyorsanız ‘fotoğrafı gör‘ ikonuna basmanız yeterli olacak.



Bu kararın gayet yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Zira sosyal medya, yaşamın her alanında kullanılıyor. Okul, işyeri gibi kullanıcıya özel olmayan ortamlarda istenmeyen görüntülerin birden ekrana yansıması, ortamdaki insanları rahatsız edebiliyor. Bu uygulamayı Twitterbaşta olmak üzere kullanan sosyal medya siteleri ve uygulamaları var. Geçtiğim az yapılan açıklamaya göre günlük 400 milyonaktif kullanıcısı olan Instagramda yeni özelliğiyle bu sitelerin arasına katıldı.



Bu düzenleme yakında hem Androidhem de iOSkullanıcıları için kullanılabilir olacak.



Hangi iPad sizin için daha iyi? Apple 2017 iPad vs 2016 iPad Pro 9.7 inç