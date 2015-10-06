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ınstagram'da çıplak fotoğrafa yer yok

INSTAGRAM'DA ÇIPLAK FOTOĞRAFA YER YOK

Instagram'da çıplak fotoğrafların yer almamasının sebebi Instagram değil bizzat Apple'ın kendisi!

Tarih : 06 Ekim 2015, 10:20
Puan Ver : Instagram'da Çıplak Fotoğrafa Yer Yok(0/10)


Instagram CEO'su Kevin Systrom, sosyal ağının kadınların göğüs uçlarını içeren fotoğrafları engellemesiyle ilgili bir itirafta bulundu.



Londra'da Dazed Media tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Systrom, Apple'ın sıkı ilkelerinin Instragram uygulamasının App Store'dan çıkarılmasına neden olabileceğini söyledi. Apple'ın uygulama mağazası App Store, 17 yaş üzeri için uygun olmayan çıplaklık içeren uygulamaları kesin bir biçimde engelliyor. Systrom ise Instagram'ın mümkün olduğunda çok kullanıcıya ulaşmayı amaçladığını, daha yüksek bir yaş puanlaması almaları halinde genç kullanıcıları uzaklaştıracaklarını söyledi.








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