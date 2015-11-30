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INSTAGRAM'DA BİRDEN FAZLA HESAP DESTEĞİ!

Sosyal mecralar arasında en popüler olanlardan bir tanesi Instagram. Instagram şimdi yeni bir özellik ile gündemde. Çoklu hesap kontrolü, Instagram için gündemde, detayları haberimizde.

Tarih : 30 Kasım 2015, 10:52
Puan Ver : Instagram'da Birden Fazla Hesap Desteği!(8/10)6


Sosyal mecralar arasında en popüler olanlardan bir tanesi Instagram. Instagram şimdi yeni bir özellik ile gündemde. Çoklu hesap kontrolü, Instagram için gündemde, detayları haberimizde.



Sosyal platformlar artık hayatımızın her alanında. Mobil uygulamalar ile hayatlarımızın ayrılmaz parçası haline gelen sosyal ağlardan biri olan Instagram şimdi yeni bir özellik üzerine çalışıyor. Fotoğraf paylaşma platformu Instragram, çoklu hesap kontrolüne izin verecek. Bu gelişme bir Twitter kullanıcısı olan @frp_rogue tarafından paylaşıldı. Kullanıcı, söz konusu özelliğin test sürecinde olduğunu Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide dile getirdi.



Instagram tarafından henüz bu özelliğe ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı ancak kullanıcı, Twitter üzerinden bir video paylaşarak bu özelliğin nasıl kullanıldığını tüm takipçileriyle paylaştı. Eğer birden fazla Instagram hesabınız varsa, artık hepsini tek bir cihazdan sürekli giriş-çıkış yapmadan kullanabileceksiniz. Uygulama içerisinde iki hesaptan da giriş yaparak ihtiyaç duyduğunuzda tek bir dokunuş ile diğer hesaplarınıza geçiş yapmak mümkün olacak. Benzer bir özellik Twitter tarafından uzun zamandır kullanılıyor.



Söz konusu özellik şimdilik sadece Android için gündemde. iOS için aynı özelliğe ait herhangi bir sızıntı şimdiye kadar yapılmadı. Android tarafında Instagram bir süredir test sürecini yürütüyordu ancak böyle bir özellik beklenmiyordu. Instagram üzerinde çoklu hesap kullanma özelliği 2016 yılında bekleniyor.



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