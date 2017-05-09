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ınstagram'da artık internetten fotoğraf paylaşılabilecek!

INSTAGRAM'DA ARTIK İNTERNETTEN FOTOĞRAF PAYLAŞILABİLECEK!

Instagram'dan yapılan açıklamaya göre artık uygulamaya gerek kalmadan paylaşım yapmak mümkün oluyor.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 16:51
Puan Ver : Instagram'da Artık İnternetten Fotoğraf Paylaşılabilecek!(5/10)3


Instagram, kullanıcılarını mutlu edecek uzun süredir beklenen yeniliğini sonunda aktif ediyor. Instagram'da artık internet üzerinden uygulamaya gerek kalmadan paylaşım yapılabilecek. Fakat bu özelliğin şimdilik sadece mobil site üzerinden kullanılabildiğini, henüz masaüstünde paylaşım yapmanın mümkün olmadığını belirtelim.



Instragram'ın yeni güncellemesiyle, Android ve iOS platformunda çalışan tüm cihazlar uygulamaya gerek kalmadan Instagram'dan paylaşım yapabilecek. Yeni özellikle paylaşımlara filtreler eklenebiliyor ayrıca normal uygulama işlevlerinin tamamı kullanılabiliyor. Instagram'da fotoğraf paylaşım özelliği ön plana çıktığı için henüz Hikayeler ve mesajlaşma özelliği internet sürümünde maalesef kullanılamıyor.



Uygulamanın mobil internet sistesini güncellemesiyle birlikte, henüz bir açıklama yapılmasa da özelliğin yakında masaüstüne de gelebileceğini söyleyebiliriz.



 



kaynak:digitalage








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