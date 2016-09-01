Dünyanın en çok kullanılan fotograf paylaşma uygulaması Instagram'da paylaşılan fotograf ve videolara artık zoom yapılabiliyor Dünya üzerinden yüz milyonlarca üyeye sahip olan Instagram yeni bir özelliği daha hayata geçirdi



Geçtiğimiz dönemde "Stories" özelliğiyle büyük ilgi gören ve bununla birlikte özelliğin Snapchat'in temel fonksiyonuna ciddi benzerlikler göstermesiyle ağır eleştirilen alan Instagram dünden itibaren paylaşılan fotograf ve videolara zoom yapabilme özelliği getirdi. 'Keşfet' bölümünden 'Timeline' ekranına, hatta profil resimlerine kadar her fotoğrafı yakınlaştırabilmek mümkün.







Multi Touch (çoklu dokunma) fonksiyonun hayat bulduğu günden bu yana kullanılan iki parmakla resimleri büyütme fonksiyonundan güç alan Instagram'ın her geçen gün yeni bir revizyonla son kullanıcının karşısına çıkması sosyal medya savaşlarındaki rekabetin güçlü tarafında olduğunu gösteriyor.