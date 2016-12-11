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ınstagram'a yorum beğenme özelliği geldi!

INSTAGRAM'A YORUM BEĞENME ÖZELLİĞİ GELDİ!

Fotoğraf odaklı sosyal ağ Instagram'a tıpkı Facebook'ta olduğu gibi yorum beğenme özelliği geldi.

Tarih : 11 Aralık 2016, 19:41
Puan Ver : Instagram'a Yorum Beğenme Özelliği Geldi!(9/10)9


Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal mecralarından biri olan Instagram, önemli bir güncellemeyle kullanıcıların karşısına çıktı. 2016 yılı içerisinde önemli güncelleştirmeler ile yeni özellikler kazanan Instagram'a şimdi tanıdık olduğumuz bir başka özellik geldi.



Instagram yorum beğenme özelliği!



Instagram yorumları artık eskisinden daha farklı. Yeni özelliklerin ekran görüntüleri sizlerle. Bu özelliklerden bir tanesi, uzun süredir Facebook'ta da gördüğümüz yorum beğenme özelliği. Instragram gönderilerine yapılan yorumlar yeni güncelleme ile birlikte beğenilebilecek. İlgili ekran görüntüsünü aşağıda görebilirsiniz.



Ancak tek yenilik bununla sınırlı değil. Kullanıcılara, gönderilerine yapılacak yorumlar hakkında daha fazla kontrol seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, istedikleri gönderilere yorum yapılmasını artık engelleyebiliyor. Yani paylaşımlar yoruma kapatılabiliyor. Bu özellik daha önce doğrulanmış hesaplarda kullanılıyordu şimdi ise genel kullanıma açıldı. Bu özelliği kapatmak için paylaşım ekranında “Gelişmiş Ayarlar” sekmesinde girerek yorumların kapatılması gerekiyor yani isteğe bağlı bir özellik olarak kullanıma sunuldu.



Son özellik ise uzun süredir bekleniyordu. Şimdiye kadar Instagram'da bir kullanıcının paylaşımlarınızı görmesini istemiyorsanız, bunun önüne geçmenin tek yolu o kullanıcıyı engellemekti. Ancak yeni özellik sayesinde kullanıcıyı engellemeden listeden kaldırmak mümkün.








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