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ınstagram'a yeni özellik

INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK

Instagram 'Hikayeler' bölümünü daha da güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Bu sefer de Hikayeler'e yeni çıkartmalar getirildi.

Tarih : 21 Aralık 2016, 10:15
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Facebook'un sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram bir süre önce geliştirdiği ‘Hikayeler' bölümün yeni özellikler katmaya devam ediyor. Instagram Hikayeler'e gelen çıkartma özelliği bugün duyuruldu.



Artık Hikaye formatındaki fotoğraf ve videolara çıkartma koymak mümkün olacak. Noel temalı çıkartmalar ile bu özellik başlayacak.



Snapchat'i satın almayı deneyen ancan bu yönde olumsuz cevap alan Facebook sahibi olduğu Instagram'ı aynı formatta gfeliştirmeye devam ediyor. Zuckerberg bu şekilde kullanıcıları memnun etmiş olacak ki popüler platfomun aktif kullanıcı sayısı geçtiğimiz günlerde 600 milyona ulaştı.



 



kaynak:sözcü








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