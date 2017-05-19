Instagram, Snapchat benzeri özelliklerine bir yenisini daha ekledi. Kullanıcılar artık resim ve videolarına Snapchat'tekine benzer filtreler ekleyebilecek.



Instagram, Snapchat benzeri özelliklerine bir yenisini daha ekledi. Kullanıcılar artık resim ve videolarına Snapchat'tekine benzer filtreler ekleyebilecek.



Snapchat'in gördüğü yoğun ilgiden sonra diğer sosyal medya uygulamaları da Snapchat benzeri özellikler sunmaya devam ediyor. Instagram'daki Hikaye ve WhatsApp'taki Durum özellikleri bunun en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Diğer sosyal medya uygulamalarına bu tür özellikler eklendikçe Snapchat'e olan ilgi de azalıyor.



Son olarak Instagram Snapchat benzeri bir özellik daha ekledi. Bu yeni özellik ile çekilen selfielere üç boyutlu yüz filtreleri eklenebilecek. Snapchat'e de kısa süre önce gelen bu yüz filtreleri ile kullanıcılar çektikleri fotoğraflarda yüzlerine şapka, gözlük veya hayvan burnu gibi renkli efektler ekleyebiliyor. Bu efektler ayrıca videolara da eklenebilecek.



Bu yeni özelliği kullanmak için tek yapmanız gereken uygulamayı açıp kamera bölümüne girmek. Kamera bölümüne girdiğinizde sağ alt köşede çıkan yüz simgesine tıklayarak yeni eklenen filtreleri görebilirsiniz.



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