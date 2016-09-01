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ınstagram'a öykü tavsiyeleri geliyor

INSTAGRAM'A ÖYKÜ TAVSİYELERİ GELİYOR

Instagram'ın Snapchat'e benzetilen Stories özelliği, şimdi yeni bir yetenek kazanmak üzere.

Tarih : 01 Eylül 2016, 10:07
Puan Ver : Instagram'a Öykü Tavsiyeleri Geliyor(9/10)9


Instagram'ın Snapchat'e benzetilen Stories özelliği, şimdi yeni bir yetenek kazanmak üzere. 



Facebook'un fotoğraf paylaşım platformu yeni güncellemesi ile birlikte kullanıcılara takip etmek isteyebilecekleri yen Stories yayıncılarını tavsiye edecek. Ancak bu tavsiye, Snapchat'te olduğu gibi, bir editör tarafından seçilmiş, özel olarak öne çıkarılmak istenen öyküler olmayacak. Instagram, kullanıcılara yeni Stories videoları tavsiye ederken, kullanıcının ilgi alanlarını dikkate alacak. Böylece her kullanıcıya, ona özel tavsiyeler oluşturulacak.



Yeni tavsiyeler, Instagram'ın Keşfet sekmesinin üzerinde yer alacak. Instagram'ın verdiği rakamlara göre, her gün 100 milyon kullanıcı keşfet sekmesini kontrol edip takip etmedikleri kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını inceliyor. Yeni özellikle birlikte artık bu keşiflere, Stories içerikleri de dahil olacak.



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Etiketler: Instagram  A  Öykü  Tavsiyeleri  Geliyor    haber

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