INSTAGRAM'A ÖYKÜ TAVSİYELERİ GELİYOR
Instagram'ın Snapchat'e benzetilen Stories özelliği, şimdi yeni bir yetenek kazanmak üzere.
Instagram'ın Snapchat'e benzetilen Stories özelliği, şimdi yeni bir yetenek kazanmak üzere.
Facebook'un fotoğraf paylaşım platformu yeni güncellemesi ile birlikte kullanıcılara takip etmek isteyebilecekleri yen Stories yayıncılarını tavsiye edecek. Ancak bu tavsiye, Snapchat'te olduğu gibi, bir editör tarafından seçilmiş, özel olarak öne çıkarılmak istenen öyküler olmayacak. Instagram, kullanıcılara yeni Stories videoları tavsiye ederken, kullanıcının ilgi alanlarını dikkate alacak. Böylece her kullanıcıya, ona özel tavsiyeler oluşturulacak.
Yeni tavsiyeler, Instagram'ın Keşfet sekmesinin üzerinde yer alacak. Instagram'ın verdiği rakamlara göre, her gün 100 milyon kullanıcı keşfet sekmesini kontrol edip takip etmedikleri kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını inceliyor. Yeni özellikle birlikte artık bu keşiflere, Stories içerikleri de dahil olacak.
Bir yıllık Mars deneyi sona erdi
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar