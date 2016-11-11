

Instagram'ın CEO'su Kevin Systrom, sosyal paylaşım platformunun canlı yayın özelliğine sahip olacağını doğruladı. Facebook'un Snapchat'i, Twitter'ı ve LinkedIn'i kopyalama sevdası sayesinde hızlı bir şekilde gelişen Instagram, bu sefer de canlı yayın özelliğine kavuşacak.



Instagram'ın canlı yayın özelliği, aslında bundan birkaç hafta önce, özelliğe ait fotoğrafların paylaşılmasıyla gündeme gelmişti. Ancak bu defa Instagram'ın CEO'su olan Kevin Systrom'un Financial Times'a verdiği röportaj sırasında canlı yayın özelliğinden bahsetmesiyle, Instagram'dan canlı yayın yapıp yapamayacağımız konusu açıklık kazanmış oldu.



"Sevdiğim birisiyle ilişkimi güçlendirmeye çalışıyorsam, canlı video yayını yapmam bunu gerçekleştirmek için mükemmel olurdu." diye konuşan Systrom, özelliğin çıkış tarihi ve detayları hakkında bilgi paylaşmadı.