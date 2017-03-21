Instagram'a Canlı Yayın Kayıt Özelliği Geldi
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ınstagram'a canlı yayın kayıt özelliği geldi

INSTAGRAM'A CANLI YAYIN KAYIT ÖZELLİĞİ GELDİ

Instagram geçen yıl video canlı yayın özelliğini açıkladığında ufak bir detayı atlamıştı.

Tarih : 21 Mart 2017, 09:44
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Instagram geçen yıl video canlı yayın özelliğini açıkladığında ufak bir detayı atlamıştı. Canlı yayınlar tamamlandıkları zaman kayıt edilemiyorlardı, ancak artık edilebiliyorlar. Instagram böylelikle "zararın nersinden dönsek kardır" diye düşünmüş olabilir.



Instagram'da yayınlanan canlı yayınları sonradan izleyebilmek yeni güncellemeyle mümkün oluyor. Böylece Instagram'da canlı yayınları hem izleyebileceği hem de kayıt edebileceğiz. Bu güncellemeyle Instagram video yayınlama özelliğinin en büyük eksiğini gidermiş oldu.



Gelen güncellemeyle Instagram artık canlı yayın bitiminde, yayını video olarak kaydedilebilecek. Bu özellik canlı yayın bittiğinde ekranın sağ üst köşesinde ortaya çıkan kaydet ikonuna dokunularak kullanılacak. Güncelleme Instagram'ın Android ve iOS sürümlerinde 10.12 numaralı sürümle servis ediliyor.



 



kaynak:tamindir








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