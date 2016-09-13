INSTAGRAM'A BOMBA ÖZELLİKLER!
Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram'a gelen son güncelleme ile birlikte kullanıcıların bir hayli işine yarayacak 3 özellik devreye girdi. Peki nedir bu özellikler?
Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram'a gelen son güncelleme ile birlikte kullanıcıların bir hayli işine yarayacak 3 özellik devreye girdi. Peki nedir bu özellikler?
Instagram'a gelen son güncelleme ile birlikte uygulamada öne çıkan 3 yeni özellik şöyle:
ZOOM
Instagram'da artık fotoğraflara zoom yapabiliyorsunuz. Yani Instagram'daki fotoğrafları daha yakın açıdan görmek isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey iki parmağıyla ekrana dokunmak ve fotoğrafı yaklaştırmak için parmaklarının arasını açmak. Hepsi bu!
FİLTRE
Instagram'da artık küfüre, hakarete yer yok! Yeni gelen özellik sayesinde Instagram'da paylaştığınız fotoğrafların altında görmek istemediğiniz kelimeleri filtreleyebiliyorsunuz. Bu da yorumları sürekli takip etmek zorunda kalmak istemeyen kullanıcıların işini kolaylaştıracak. Bu özelliği kullanabilmek için Ayarlar'a girip Yorumlar bölümüne bakmanız yeterli. Uygunsuz yorumları gizle seçeneğini aktif hale getirmenizle birlikte hesabınızda görmek istemediğiniz kelimeleri bir bir listeleyebilirsiniz.
TAKİP
Instagram'ın bahsetmediği ama kullanıma sunulan bir diğer özellik iste sizi artık kimlerin takip ettiğini profil kısmı altında 'sizi takip ediyor' şeklinde görüntülenmesi. Herhangi bir hesaba bakarken 'acaba benim hesabı takip ediyor mu' diye sormanıza gerek kalmayacak; zira takip ediliyorsanız, o kişinin profili bu bilgiyi sizle paylaşıyor olacak. Tıpkı Twitter'da olduğu gibi! Ancak bu özellik henüz tüm hesaplar için aktif hale getirilmediğinden şu an göremeyebilirsiniz.
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