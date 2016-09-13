Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı

ınstagram'a bomba özellikler!

INSTAGRAM'A BOMBA ÖZELLİKLER!

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram'a gelen son güncelleme ile birlikte kullanıcıların bir hayli işine yarayacak 3 özellik devreye girdi. Peki nedir bu özellikler?

Tarih : 13 Eylül 2016, 15:29
Puan Ver : Instagram'a Bomba Özellikler!(10/10)8


Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram'a gelen son güncelleme ile birlikte kullanıcıların bir hayli işine yarayacak 3 özellik devreye girdi. Peki nedir bu özellikler?



Instagram'a gelen son güncelleme ile birlikte uygulamada öne çıkan 3 yeni özellik şöyle:



ZOOM



Instagram'da artık fotoğraflara zoom yapabiliyorsunuz. Yani Instagram'daki fotoğrafları daha yakın açıdan görmek isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey iki parmağıyla ekrana dokunmak ve fotoğrafı yaklaştırmak için parmaklarının arasını açmak. Hepsi bu!



FİLTRE



Instagram'da artık küfüre, hakarete yer yok! Yeni gelen özellik sayesinde Instagram'da paylaştığınız fotoğrafların altında görmek istemediğiniz kelimeleri filtreleyebiliyorsunuz. Bu da yorumları sürekli takip etmek zorunda kalmak istemeyen kullanıcıların işini kolaylaştıracak. Bu özelliği kullanabilmek için Ayarlar'a girip Yorumlar bölümüne bakmanız yeterli. Uygunsuz yorumları gizle seçeneğini aktif hale getirmenizle birlikte hesabınızda görmek istemediğiniz kelimeleri bir bir listeleyebilirsiniz.



TAKİP



Instagram'ın bahsetmediği ama kullanıma sunulan bir diğer özellik iste sizi artık kimlerin takip ettiğini profil kısmı altında 'sizi takip ediyor' şeklinde görüntülenmesi. Herhangi bir hesaba bakarken 'acaba benim hesabı takip ediyor mu' diye sormanıza gerek kalmayacak; zira takip ediliyorsanız, o kişinin profili bu bilgiyi sizle paylaşıyor olacak. Tıpkı Twitter'da olduğu gibi! Ancak bu özellik henüz tüm hesaplar için aktif hale getirilmediğinden şu an göremeyebilirsiniz.








Etiketler: Instagram  A  Bomba  Özellikler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER