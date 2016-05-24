

Facebook'un bünyesinde bulunan mobil fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram, kurumsal kullanıcıları için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.







Kurumsal kullanıcıların takipçi kontrolünü kolaylaştıracak olan söz konusu özellik, firmaların takipçi analizini daha kolay yapmasına olanak sağlayacak.







Öte yandan Instagram yakında zamanda kullanıma sunacağı takipçi analizi özelliği sayesinde takip sayılarının yanı sıra kız-erkek oranı, yaş aralığı gibi birçok detaylı bilgiyi kullanıcılarının erişimine açacak.







Sosyal paylaşım devi Facebook, 2012 yılında Instagram'ı 1 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Bu paranın 300 milyon doları nakit olarak verilirken, kalan 700 milyon dolar Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger'a Facebook hissesi olarak ödenmişti.