

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram yakında yeni bir özelliğe kavuşacak.



Son yılların en çok kullanılan sosyal paylaşım uygulamalarından biri haline gelen Instagram'ın çözünürlük desteğini yükselteceği belirtiliyor.



Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram'ın çok yakında yeni bir özelliğe kavuşacağı söyleniyor. Son yılların en çok kullanılan sosyal paylaşım uygulamalarından biri haline gelen platform, kullanıcıların çektiği fotoğrafları yüklemelerine ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmalarına imkan tanıyor.



Son günlerde web sürümü güncellenen ve yeni bir görünüme kavuşan uygulamanın yakında yeni bir özellik ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor. The Verge sitesinin yapmış olduğu habere göre Instagram kodlarından ortaya çıkan 1080p bilgisi, yakın bir zamanda uygulamaya yüksek çözünürlükte fotoğraflarımızı yükleyebileceğimizi işaret ediyor. Bilindiği gibi uygulama şu anda yüklenen fotoğrafları 640 X 640 boyutlarına sabitliyor.



Yeni atılan adımlar ile beraber fotoğraf paylaşım platformu 1080 x 1080 çözünürlükte fotoğraflara izin verecek. Bu bilginin kaynak kodlarda görüldüğünü ve resmi bir açıklamanın gelmediği belirtmekte fayda var.



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