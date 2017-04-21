Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, bir özelliğe daha kavuştu. Son güncelleme ile artık Instagram yer imleri organize edilebilecek.



Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, bir özelliğe daha kavuştu. Son güncelleme ile artık Instagram yer imleri organize edilebilecek.



Facebook'un sahip olduğu Instagram, bir süre önce yeni bir özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik ile kullanıcılar fotoğraf ve videoları yer imlerine kayıt edebiliyordu. Yer imleri özelliği ile kullanıcıların içeriklere bakmak için yeterli zamanları yoksa sonra bakmaları için kaydetmeleri hedefleniyordu. Bu özellik ayrıca gizli bir beğenme tuşu olarak da kullanılıyordu. Şimdi bu özellik daha da meziyetlendi. Uygulamanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre artık Instagramyer imleri organize edilebilecek.



Kullanıcıların yapması gereken tek şey, saklamak istedikleri fotoğrafın altında bulunan yer imi tuşuna basmak ve fotoğrafı yer imlerine kaydetmek. Kullanıcılar yeni bir fotoğraf kaydederken ya da kadedilmiş fotoğraflarının içinden yeni koleksiyonlar oluşturabilecek. Ayrıca önceden kaydedilmiş fotoğraflar da yeni koleksiyonlara atanabilecek.



Koleksiyonlar, kullanıcının profilinde kaydedilen fotoğrafların olduğu bölümde listelenecek. Kaydedilen fotoğraflarda olduğu gibi koleksiyonlar da gizli olacak ve bunları sadece kullanıcının kendisi görebilecek.



Instagram'ın bu yeni özelliği 10.16 güncellemesiile kullanıma sunuldu. iOSve Androidcihazlarınızda son güncellemeyi uygulayarak yeni koleksiyonlar oluşturmaya başlayabilirsiniz.



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