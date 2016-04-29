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ınstagram tasarımını değiştiriyor!

INSTAGRAM TASARIMINI DEĞİŞTİRİYOR!

Fotoğraf paylaşımı konusunda en popüler platformlardan biri olan Instagram tasarımını değiştiriyor. Yeni tasarımın ekran görüntüleri ilk defa ortaya çıktı.

Tarih : 29 Nisan 2016, 09:48
Puan Ver : Instagram Tasarımını Değiştiriyor!(5/10)7


Fotoğraf paylaşımı konusunda en popüler platformlardan biri olan Instagram tasarımını değiştiriyor. Yeni tasarımın ekran görüntüleri ilk defa ortaya çıktı.



Facebook tarafından satın alındıktan sonra önemli yeniliklerle karşımıza çıkan Instagram şimdi tasarım değişikliği ile gündemde. Mashable tarafından yayınlanan habere göre popüler uygulama ilk defa böylesine büyük bir tasarım değişikliği yapacak.



Instagram tasarımı değişiyor!



Haberimizin içerisinde iddia edilen yeni Instagram tasarımını görüntüleyebilirsiniz. Bu tasarım henüz test aşamasında ve geliştirilmeye devam ediliyor.



Ortaya çıkan ekran görüntüleri Instagram'ın temel dinamiklerini koruyacağını gösteriyor. Ancak görünüş olarak ciddi bir sadeleşme dikkat çekiyor. Ekran görüntülerinde siyah, beyaz ve gri haricinde bir renk göze çarpmıyor. Böylelikle paylaşılan fotoğraflar biraz daha ön plana çıkmış olacak.



Fotoğraf platformlarının büyük bir kısmı bu şekilde beyaz ağırlıklı bir tasarım dilini tercih ediyor. Instagram da rakipleri gibi sadeleşme yoluna gidiyor. İkonlarda ise bir değişiklik göze çarpmıyor. Sadece fotoğraf paylaşımı için kullanılan fotoğraf makinesi ikonunun daha oval hatlara sahip olduğunu söyleyelim.



Yeni tasarımın ne zaman kullanıma geçeceği resmi olarak açıklanmış değil ancak kısa sürede yayınlanması bekleniyor. Ekran görüntüleri Anton Abramov isimli kullanıcı tarafından paylaşılmış. Yeni tasarım iOS platformunda görüntüleniyor ancak değişiklikle Android tarafında da bekleniyor.



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Etiketler: Instagram  Tasarımını  Değiştiriyor    haber

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