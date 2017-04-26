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ınstagram takipçisi satın alanlara kötü haber

INSTAGRAM TAKİPÇİSİ SATIN ALANLARA KÖTÜ HABER

Instagram takipçisi satın alanlara kötü haber uygulamanın kendisinden geldi. Zira Instagram, popüler bir takipçi satın alma hizmetini kapattırdı.

Tarih : 26 Nisan 2017, 09:40
Puan Ver : Instagram Takipçisi Satın Alanlara Kötü Haber(10/10)11


Instagram takipçisi satın alanlara kötü haber uygulamanın kendisinden geldi. Zira Instagram, popüler bir takipçi satın alma hizmetini kapattırdı.



İnternet aleminde fake diye bilinen sahte hesapları biliyorsunuzdur. Bunlardan bazıları kullanıcılar tarafından açıldığı gibi bazıları da sosyal medya deyimi ile ‘takipçi kasmak' amacıyla programlar tarafından üretiliyor. Bu hesapların zaman zaman normal kullanıcıları takip ettiği ve rahatsız edici içerikler sunduğu veya reklam yaptığı görülüyor. Bu durumda sıkılan Instagramharekete geçti. Instagram takipçisisatın alanlara kötü haber geldi.



Business Insider'daki habere göre Instagram, bu hesapların önüne geçmek için harekete geçti ve Instagressadlı hizmetin kapanmasını sağladı. Instagress, aylık belli bir ücret karşılığında Instagram kullanıcılarının takipçi satın aldığı bir uygulama.



Gelişme Instagress'ininternet sitesinden duyuruldu. Açıklamada “Uygulamamızı severek kullananlara kötü haberimiz var. Instagram'ın talebi doğrultusunda web servisimizi kapatmak zorunda kaldık.” sözlerine yer verildi. Instagram'dan resmi olarak bir açıklama gelmedi ancak bu hareket, uygulamanın verilerinin üçüncü şahıslar tarafından satılmasını yasaklayan geliştirici politikasına bağlandı.



Instagram'ın geçmiş dönemlerde de bu tür sahte hesaplara karşı önlemleri vardı. Ayrıca bağlı olduğu Facebook'unda sahte hesapların önüne geçmek için ciddi geliştirmeler yapıldığı biliyor. Sahte hesaplar hâlâ mevcut ancak firmaların bunu görmezlikten gelmemeleri güzel bir gelişme olarak yorumlanıyor.



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Etiketler: Instagram  Takipçisi  Satın  Alanlara  Kötü  Haber    haber

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