Instagram, fotoğraf paylaşım platformları arasındaki kıyasıya rekabete rağmen üye sayısında yüksekten uçmaya devam ediyor. 4 ayda 100 milyon üye daha kazanan Instagram 700 milyon üyeye ulaştı. Yıl sonunda ise 1 milyara ulaşması bekleniyor.



Instagram, gitgide 1 milyar üye hedefine yaklaşıyor. Instagram, fotoğraf paylaşım platformları arasındaki kıyasıya rekabete rağmen üye sayısında yüksekten uçmaya devam ediyor. İnsanların bitmek bilmeyen paylaşma arzusu Instagram tarihinin en hızlı üye artışına yol açtı ve Facebook üzerinden yapılan açıklamada aylık aktif Instagram kullanıcısının 700 milyon sınırını aştığı belirtildi.







kaynak:habertürk