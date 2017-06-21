

Eğer Instagram'da canlı yayın yaptıysanız ve kimse izlemediyse, gerçektende canlı yayın yapmış sayılır mısınız? Neyse ki artık bu sorunun cevabını düşünmek zorunda değilsiniz, çünkü Instagram canlı yayın videonuzun tekrarını Instagram Hikayeleri'ne paylaşabildiğiniz bir özellik geliştirdi.



Bir blog yazısında, Instagram, "Artık arkadaşlarınız ve takipçileriniz kaçırdıkları canlı yayınlarınızı izleyebilecekler” dedi.



Instagram'in canlı yayın özelliği ilk kez piyasaya çıktığında, paylaştığınız videoyu kaydetmenizi sağlayan bir seçenek yoktu; oturumlarınız bittikten sonra videonuz kayıplara karışıyordu.



Birkaç ay sonra, Instagram canlı yayınlarınızı telefonunuzun hafızasına kaydetme özelliğini geliştirdi.



Artık canlı yayınınız sona erdiğinde, ekranın alt kısmında bulunan "Paylaş" seçeneğine basarak canlı yayın videonuzu 24 saat boyunca Instagram Hikaye'lerinde paylaşmanız mümkün.



Eğer daha sonra videonuzdan sıkılırsanız, "Sil" tuşuna basarak, normalde olduğu gibi videonuzu uygulamadan silebilirsiniz.



Takip ettiğiniz biri canlı yayın video tekrarı paylaştığında, uygulamanın üst kısmındaki hikayeler çubuğunda çıkan, kişinin profil fotoğrafının altında bulunan, "Oynat" işaretine basarak orijinal yayının tekrarını izleyebilirsiniz.



Tekrarı izlerken orijinal yayına yapılan yorumları ve beğenileri de görebiliyorsunuz. 15 saniye ileri veya geri gitmek için ekranın sağ ve sol alt köşelerinde bulunan oklara basabilir, ve kişiye yorum göndermek için "Mesaj Gönder" düğmesine dokunabilirsiniz.



Birisi birden fazla canlı yayın tekrarı paylaşmış ise, videolar arasında kolayca geçiş yapmak mümkün.



Videonun altında bulunan oklara basarak istediğiniz videoya geçiş yapabilirsiniz.



Kendi paylaştığınız bir canlı yayın tekrarını izlediğinizde ise, sağ üst köşede bulunan rakam sayesinde videonuzu kaç kişinin izlediğini görebilirsiniz.







kaynak:türkiyegazetesi