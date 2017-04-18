

Instagram hikayeleri artık Snapchat uygulamasının tamamından fazla günlük kullanıcıya sahip. İşte açıklanan rakamlar ve konunun detayları.



Facebook'un satın alması ile Instagrambüyük bir değişim göstermişti. Son zamanlarda da Snapchat'inözellikleri uygulamaya birer birer gelmeye başlanmıştı. Uygulamanın bu taktiği işe yaramış görünüyor. Zira Snapchat'inbüyümesi Instagram'ın hikayeler özelliğini çıkarmasıyla beraber yüzde 82oranında yavaşladı. Instagram, bugün hikayeler özelliğinin günlük 200milyonkullanıcıyı geçtiğini duyurdu. Bu rakam Snapchat'in açıklamalarına göre uygulamanın toplam kullanıcısından daha fazla. Yani kısaca Instagram hikayeleri Snapchat'ten fazla günlük kullanıcıya sahipdiyebiliriz.



Snapchat, 2014′ün son çeyreğinde yüzde3.2büyüme ile günlük en az kullanıcı rakamının 158milyon olduğunu açıklamıştı. Öte yandan, Instagram'ın hikayeler özelliğinin artık Snapchat'in tamamından daha fazla günlük aktif kullanıcısı var. Son rakam, dünya genelinde 200 milyon kişiye ulaşıyor ve bu da oldukça başarılı. Haberin kaynağının Instagram'ın güncel rakamı ile Snapchat'in 2014‘ün son çeyrekrakamlarını kıyasladığınıbelirtelim. Bu konuda Snapchat'ten daha güncel rakamlar almak isterdik.



Instagram ayrıca hikayeler özelliği için yeni çıkartmalarını duyurdu. Bu çıkartmalarla kullanıcılar reaksiyonlarını hikayelerinde hızlı bir şekilde paylaşabiliyor. Bu özelliğin de Snapchat'in1 yıl önce çıkardığı 3Bçıkartmalarının bir klonu olduğu söyleniyor.



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