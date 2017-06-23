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ınstagram hikayeleri için yeni özellik geldi

INSTAGRAM HİKAYELERİ İÇİN YENİ ÖZELLİK GELDİ

Eğer Instagram, en çok kullandığınız uygulamalar arasındaysa bu haberimiz tam size göre. Instagram hikayeleri için yeni özellik geldi.

Tarih : 23 Haziran 2017, 10:45
Puan Ver : Instagram Hikayeleri İçin Yeni Özellik Geldi(10/10)7


Eğer Instagram, en çok kullandığınız uygulamalar arasındaysa bu haberimiz tam size göre. Instagram hikayeleri için yeni özellik geldi.



Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'dabir süredir canlı yayın yapılabiliyor. Uygulama için yayınlanan daha önceki güncellemelerde yapılan canlı yayını kaydedilme özelliği gelmişti. Uygulamanın geliştiricileri kullanım konforunu ve çeşitliliğini sağlamak adına Instagram'a yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şimdi de Instagram hikayeleri için yeni özellik geldi.



iOSve Androidiçin yayınlanan 10.26 kodlu güncelleme ile Instagram'a, kullanıcılar tarafından yapılan canlı yayınların, yayın bitiminden sonra hikayeye eklenebilmesi özelliği eklendi. Böylelikle özellikle hayranı olduğu kişiyi takip edenler, o kişi/kişilerin canlı yayını hikayelerine eklemesiyle, canlı yayını kaçırmış olsalar da hikayeler kısmından videoya ulaşabilecek. Canlı yayın tekrarlarının da diğer hikayeler gibi24 saatyayında kalacağı bildirildi. Ancak bu tamamen isteğe bağlı bir özellik. İstemeyen kullanıcılar, paylaşım butonunu kapatarak hikayeye ekleme yapmamayı tercih edebilecek.



Hikayeye eklenen canlı yayın tekrarlarında, beğeni ve yorumlar da gösterilecek. Birden fazla video paylaşılması durumunda ise uygulamanın üst kısmında oklar belirecek ve kullanıcılar izlemek istediği videolar arasında geçiş yapabilecek. Instagram'ın 10.26kodlu son güncellemesi ile iOSve Androidiçin yayınlanan özellik, yüklemeye hazır durumda.



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