2010 yılında hayatımıza giren Instagram'ı bu kadar sık kullanmamıza rağmen hakkında ne kadar bilgimiz var? İşte Instagram hakkında bilinmesi gerek 15 ilginç bilgi..



2010 yılında hayatımıza giren Instagram'ı bu kadar sık kullanmamıza rağmen hakkında ne kadar bilgimiz var? İşte Instagram hakkında bilinmesi gerek 15 ilginç bilgi..



Dünyada en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram'a Türkiye'den de her gün binlerce fotoğraf yükleniyor. Kimi zaman yediğimiz bir yemeği, okuduğumuz bir kitabı kimi zaman ise arkadaşlarımızla ya da yalnız çektiğimiz selfieleri yüklüyoruz.











1-Fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram 6 Ekim 2010 tarihinde Kevin Systrom tarafından geliştirildi.



2-21 Nisan 2012 yılında Facebook, Instagram'ı tam 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı.



3-Instagram 1 milyar dolara satın alındığında sadece 13 çalışanı vardı.



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