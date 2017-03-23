Sürekli eklediği yeni özellikler ile kullanıcılarını şaşırtan Instagram, bir önemli noktaya daha dokundu. Instagram canlı yayınları artık video olarak kaydedilebilecek.



Sürekli eklediği yeni özellikler ile kullanıcılarını şaşırtan Instagram, bir önemli noktaya daha dokundu. Instagram canlı yayınları artık video olarak kaydedilebilecek.



Instagram'ıngeçtiğimiz yılın Kasımayında sunduğu bir özellikticanlı yayın özelliği. Tüm kullanıcıların ücretsiz olarak kullanabildiği bu özellik ile, istenilen şekilde canlı yapmak mümkündü. Ancak daha sonra izlemek ya da arşiv tutmak için kayıt yapma imkanı yoktu. Buna sorun denirse, bu sorun çözüldü. Yayınlanan son güncelleme ile Instagram canlı yayınları video olarak kaydetmek mümkün olacak.



Instagram, yaptığı açıklama ile artık canlı yayın bitiminde, yayının video olarak kaydedilebileceğini belirtti. Bu özellik canlı yayın bittiğinde ekranın sağ üst köşesinde ortaya çıkan kaydet ikonuna dokunularak kullanılabilecek.



Instagram canlı yayınları sadece video olarak kaydedilebilecek



Instagram, canlı yayının sadece video olarak kaydedilebileceğini belirtti. Yorumların, beğenilerin, izleyen sayısının ya da canlı etkileşimlerin kaydedilemeyeceğini işaret etti.



Belirtmekte fayda var; bu özellik sadece sizin başlattığınız canlı videoları kaydediyor. Siz takip ettiğiniz bir kişinin canlı yayınını kaydedemiyorsunuz.



Bu özellik Instagram'ın10.12kodlu sürümünde hem Androidhem de iOSiçin kullanılabilir durumda.



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