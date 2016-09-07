INSTAGRAM BAZI ÖZELLİKLERİNİ KALDIRIYOR
Yeni özellikler eklenen Instagram, bazı özelliklerine de veda ediyor.
Facebook'un kanatları altında her geçen gün yeni bir özelliğe kavuşan Instagram, son olarak Snapchat'in meşhur 'hikayeler' özelliğinin biraz daha değiştirilmişi ile karşımıza çıkmıştı.
Tabi bu yenilik Instagram açısından son olmayacak ve platform yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam edecek. Ancak bu süreçte Instagram, bazı özelliklerine de veda etmeye başladı.
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