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ınstagram bazı özelliklerini kaldırıyor

INSTAGRAM BAZI ÖZELLİKLERİNİ KALDIRIYOR

Yeni özellikler eklenen Instagram, bazı özelliklerine de veda ediyor.

Tarih : 07 Eylül 2016, 13:17
Puan Ver : Instagram Bazı Özelliklerini Kaldırıyor(8/10)8


Facebook'un kanatları altında her geçen gün yeni bir özelliğe kavuşan Instagram, son olarak Snapchat'in meşhur 'hikayeler' özelliğinin biraz daha değiştirilmişi ile karşımıza çıkmıştı.



Tabi bu yenilik Instagram açısından son olmayacak ve platform yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam edecek. Ancak bu süreçte Instagram, bazı özelliklerine de veda etmeye başladı.








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