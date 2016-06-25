Sosyal medyanın en çok tercih edilen uygulamalarından biri olan Instagram 500 milyon barajını aşmayı başardı.



Sosyal medyanın en çok tercih edilen uygulamalarından biri olan Instagram 500 milyon barajını aşmayı başardı.



İntern dünyasına katılan kullanıcı sayısı hergün artarken bu artıştan sosyal ağlarda nasibini alıyor. Bir fotoğraf paylaşımı sitesi olan Instagram bundan en büyük olumlu sonucu alan uygulamalardan biri olmayı başardı.



Mobil yarışına ilk defa 2010 yılında katılan Instagram ilk başlarda sadece İOS kullanımına açıktı. Yıl bitmeden yıl sonuna kadar 1 milyon kullanıcı rakamını yakaladı. Ama en büyük başarısı 2012 yılında Android pazarına girmesi oldu. 20 günde 10 milyondan fazla tercih edilen uygulama, aynı sene Facebook 1 milyar dolara şirketi bünyesine kattı.



Fotoğraflarını internette sergilemek isteyen kullanıcıların oldukça beğendiği bir uygulama olan Instagram bugün 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı ile en büyük sosyal ağlardan birisi haline geldi. Ve en önemlisi bu başarıyı sadece mobil platformlardan elde etti. Çünkü web üzerinden Instagram sadece görüntülemeye izin veriyor.



Instagram günde ortalama 300 milyon kişi tarafından kullanılıyor olması ona büyük bir avantaj sağlıyor. Sonuç olarak ilerleyen dönemde bu rakamın giderek artmasına kesin gözüyle bakılıyor.



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