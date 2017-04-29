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ınstagram 1 milyar kullanıcıya doğru gidiyor

INSTAGRAM 1 MİLYAR KULLANICIYA DOĞRU GİDİYOR

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, adım adım 1 milyar kullanıcıya doğru gidiyor. Şirket önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Tarih : 29 Nisan 2017, 12:02
Puan Ver : Instagram 1 Milyar Kullanıcıya Doğru Gidiyor(5/10)3


Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, adım adım 1 milyar kullanıcıya doğru gidiyor. Şirket önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.



Eklediği Hikaye özelliği ile Snapchat kullanıcılarını da çeken Instagram, kullanıcı sayısını hızla arttırmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi iki hafta önce sadece Hikaye özelliğini kullananların sayısı tüm Snapchat kullanıcılarının sayısını geçmişti. Bu yeni özelliği ile büyük ivme yakalayan sosyal medya devi, yeni bir kilometre taşını geride bıraktı.



Instagram an itibariyle 700 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Şirket için daha da sevindirici olanı, son 4 ayda 100 milyon yeni kullanıcının eklenmiş olması. Popüler sosyal medya uygulaması en son 100 milyon kullanıcı eklediğinde, bunun için 6 ay geçmesi gerekmişti. Yani görünen o ki uygulamanın kullanıcı sayısı eskisinden daha hızlı artıyor. Bu da uygulamanın 1 milyar kullanıcıya ulaşmasının beklendiğinden daha erken gerçekleşeceğini gösteriyor.



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