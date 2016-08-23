

Fotoğraf paylaşma uygulaması, sonunda 1 milyar indirilme sayısını geçtiğini açıkladı.







Facebook'un fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram, Android'in uygulama mağazası olan Google Play Store'da 1 milyar indirilme sınırını sonunda aştığını bildirdi. Sadece 500 milyon kullanıcı sayısına sahip olmasına rağmen 1 milyar indirilme sayısını geçmeyi başaran Instagram, Facebook'un sahip olduğu uygulamalar arasında 1 milyar indirilme sınırını geçen 4. uygulama oldu (Facebook'un kendi uygulaması, Whatsapp ve Facebook Messenger'ın da 1 milyon indirilme sınırını geçtiği biliniyor). Instagram, Google Play Store'da 1 milyar indirilme sınırını geçen 19. uygulama oldu. 20. uygulamanın Twitter, Pinterest veya Snapchat olması bekleniyor.