İstanbul'da insanlıktan nasibini henüz alamamış bir adam, çarpıştığı kadını yumrukladı.

ZAVALLI KADINI YUMRUKLA YERE SERDİ

Çatalca'nın Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde cuma günü meydana gelen olayda, bir adam yolda yürürken çarpıştığı kadına yumruk attı.

GÖRÜNTÜLER POLİSE VERİLDİ

Bir dükkanın kamerasından alınan görüntüler, herkesin tepkisini topladı. Kaydedilen görüntülerin polise verildiği belirtildi. Şimdi polis her yerde kadına yumruk atan vicdansız adamı arıyor

Kaynak: haberinburada