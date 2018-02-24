Ailesinin Servetine Konabilmek İçin Kiralık Katil Tuttu, Uyanık Baba Planları Bozdu
Serhat İlinde Buz Kesen Tanklarla Tatbikat! Dosta Güven Düşmana Korku Saldılar
Kar Maskeli Silahlı Gaspçılar Film Gibi Operasyonla Yakalandı
Galatasaray'da Korkulan Oldu
Mahkemeler Arasında Uyumsuzluk Yaşandı, 8 Yaşındaki Kıza Taciz Davası Düşürüldü
11 Yaşındaki Erkek Kuzenine Tecavüz Eden Sapık Gözaltına Alındı
Ters Dönen Kamyonette Sıkışan Yaralı Adam Böyle Kurtarılmayı Bekledi
Taksici Arkadaşını, Karısını İstediği İçin Öldürüp Yakan Sanık: Adaletin Kestiği Parmak Acımaz
Erdoğan 'evde Ağlaştık' Demişti! İşte Bahsettiği O Fotoğraf
Pkk'lı Teröristlerin Tuzakladığı Köylüler Yaşadıkları Dehşeti Anlattı
Fenerbahçeli Josef'ten West Ham İtirafı Geldi
'afrin'de Siviller Vuruluyor' İddiasına Çok Sert Çıktı: Edepsizler!
Dolmabahçe'de Dev Randevu
Zayıflamak İsteyen Genç Kız, 8 Yıl Yatağa Bağlı Kaldıktan Sonra Öldü
Türk Kadınlarına Soruldu: Hangi Ünlü İle Tek Gece Geçirmek İstersiniz?
'sefer Görev Emri' Çıkışının Ardından Milyonlar, E-Devlet'e Akın Etti
Bordo Beresini Görünce Hemen Yanına Çağırdı, Küçük Kızın Gözleri Doldu
Çalınan 3 Hollanda İneği, Kasapta Kesilmek Üzereyken Bulundu
Edirne'de 500 Köpek Birden Ortadan Kayboldu
Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler

İNSANLIK YOK OLUYOR! PAZARLIKLARIN GÖLGESİNDE ELLER HAVAYA KALKMIYOR


İnsanlık yok oluyor! Pazarlıkların gölgesinde eller havaya kalkmıyor
Tarih : 24 Şubat 2018, 09:00
Puan Ver : İnsanlık Yok Oluyor! Pazarlıkların Gölgesinde Eller Havaya Kalkmıyor(5/10)1

Suriye'de bir ay "insani ateşkes" talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarının kabul edilmesi için yürütülen görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı için oylama ertelendi.

PAZARLIKLAR YAPILIYOR

İsveç ile BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan tasarının oylanması kapalı kapılar ardında tüm gün süren pazarlıklar nedeniyle birkaç kez tehir edildi.

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "şimdiye kadar bir uzlaşı sağlanamadığını", görüşmelerin devam ettiğini ve tasarıyı bugün yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) oylamaya sunmayı planladıklarını söyledi.

"KAÇ İNSAN DAHA ÖLECEK"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'yı oylamayı geciktirmekle suçlayarak, "Güvenlik Konseyi oylama üzerinde uzlaşana dek kaç insan daha ölecek? Suriye halkı bekleyemez." ifadelerini kullandı.

Tasarı, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep ediyor.

İNSANİ DURUM ALARM VERİYOR

İnsani ateşkesin ülke genelini kapsadığı belirtilen tasarıda, özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun "alarm verdiği" Doğu Guta dahil 4 bölgede kuşatmanın kaldırılması ve tüm askeri operasyonların durdurulması isteniyor.

"Üzerinde uzlaşmaya varılamadığını", bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önerdiklerini açıklayan Rusya'nın ise nasıl bir tutum sergileyeceği henüz bilinmiyor.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İnsanlık  Yok  Oluyor  Pazarlıkların  Gölgesinde  Eller  Havaya  Kalkmıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER