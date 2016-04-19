Teknoloji dediğimizde akla gelen ilk millet kuşkusuz Japonlardır. Bu Japonların bu kategorideki unvanları boşuna elde etmediğini son olarak geliştirdikleri deriye yapışan ve vücuttaki oksijen düzeyini ölçen cihaz ürettiler.



Teknoloji dediğimizde akla gelen ilk millet kuşkusuz Japonlardır. Bu Japonların bu kategorideki unvanları boşuna elde etmediğini son olarak geliştirdikleri deriye yapışan ve vücuttaki oksijen düzeyini ölçen cihaz ürettiler.



Gelecekte giyilebilir teknoloji insan hayatının ayrılmaz bir parçası olacağı kesin. Bunun yanında insan sağlığını etkileyen insan organizmasına el atacak teknolojik cihazların da üretileceği kesin. Bunun adımlarını günümüz teknolojinin elverdiği derece geliştirildiğini görebiliyoruz. Son olarak teknoloji dediğimizde akla ilk gelen millet olan Japonların yaptığı yeni cihaz ile bunu görebiliyoruz.



Tokyo Üniversitesindenaraştırmacıların geliştirmiş olduğu cihaz insan derisine yapışarak insan vücudundanki oksijen miktarını ölçebiliyor. Öncelikle gönüllüler üzerinde denenen bu cihaz başarıya da ulaştı. Şu an için tıp alanında kullanılacağı, özellikle ameliyatlar sırasında ve sonrasında bazı organlardaki oksijen düzeyini ölçmek için önemli bir araç olacağı belirtildi.



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