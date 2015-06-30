O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İNSANLARIN ÜSTÜNE UÇAK DÜŞTÜ ! EN AZ 30 ÖLÜ !


İNSANLARIN ÜSTÜNE UÇAK DÜŞTÜ ! EN AZ 30 ÖLÜ !
Tarih : 30 Haziran 2015, 10:17
Puan Ver : İnsanların Üstüne Uçak Düştü ! En Az 30 Ölü !(9/10)8


Endonezyalı bir arama-kurtarma yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Aldığımız son bilgi 30 kişinin öldüğü yönünde. Bu sayı artabilir" dedi.



Endonezya'nın en büyük üçüncü kenti Medan'daki bir mahalleye düşen Hercules C-130 tipi uçakta 12 mürettebat bulunuyordu.



Kazanın ardından olay yerine gelen Endonezyalıların çoğu cep telefonlarının kameralarına sarılırken, bazılarının da güldüğü görüldü.



Askeri üsten kalkan uçağın havalandıktan iki dakika sonra düştüğü açıklandı.










Etiketler: İnsanların  Üstüne  Uçak  Düştü    En  Az  30  Ölü      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER