İNSANLARIN ÜSTÜNE UÇAK DÜŞTÜ ! EN AZ 30 ÖLÜ !
Endonezyalı bir arama-kurtarma yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Aldığımız son bilgi 30 kişinin öldüğü yönünde. Bu sayı artabilir" dedi.
Endonezya'nın en büyük üçüncü kenti Medan'daki bir mahalleye düşen Hercules C-130 tipi uçakta 12 mürettebat bulunuyordu.
Kazanın ardından olay yerine gelen Endonezyalıların çoğu cep telefonlarının kameralarına sarılırken, bazılarının da güldüğü görüldü.
Askeri üsten kalkan uçağın havalandıktan iki dakika sonra düştüğü açıklandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar