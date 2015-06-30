

Endonezyalı bir arama-kurtarma yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Aldığımız son bilgi 30 kişinin öldüğü yönünde. Bu sayı artabilir" dedi.



Endonezya'nın en büyük üçüncü kenti Medan'daki bir mahalleye düşen Hercules C-130 tipi uçakta 12 mürettebat bulunuyordu.



Kazanın ardından olay yerine gelen Endonezyalıların çoğu cep telefonlarının kameralarına sarılırken, bazılarının da güldüğü görüldü.



Askeri üsten kalkan uçağın havalandıktan iki dakika sonra düştüğü açıklandı.



