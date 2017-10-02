Sentetik bir uyuşturucu olan maddeyi kullananlar yaşayan ölülere dönüşüyor ve etrafındakilere saldırıyor. Önlem alınmayan uyuşturucu madde, hızla dünyaya yayılıyor.

İnsanları zombiye dönüştüren ölümcül uyuşturucu madde hızla yayılıyor.

"FLAKKA EFEKTİ"

Son bir kaç yıldır yaygınlaşan bir tür uyuşturucu, insanları zombiye çeviriyor ve bu etkiye Flakka Efekti deniyor.

"ZOMBİ HAPI"

Rusya menşeili olan ancak ilk kez Amerika'da ortaya çıkan ve "Zombi Hapı" denilen uyuşturucu son zamanlarda hızla yaygınlaştı.

YAMYAMA DÖNÜŞÜYORLAR

Son olarak Brezilya'da hapı kullananların bir zombi gibi davrandığı ve yamyam özellikleri gösterdiği belirlendi.

UCUZ VE ÖLDÜRÜCÜ

Bilimsel adı alpha-pyrrolidinopentiophenone olan ve bonzai gibi ucuz ve öldürücü olan bir sentetik uyuşturucu. Çoğunlukla öldürüyor, ölmeyenlerde ise kalıcı olarak cümlenin ve düşüncenin sonunu getirememe yani beyin hasarı gözleniyor.

AŞIRI PARANOYAYA YOL AÇIYOR

Aşırı uyarıcı olan bu madde insanları çıldırtacak derecede paranoyaya yol açar. Kullananların hiç tanımadıkları insanların yüzlerini parçalayıp yedikleri vakalar mevcuttur.

Kaynak: haberinburada