Yapılan yeni araştırma, insanların artık sosyal medyada eskisi kadar paylaşım yapmadığını gösteriyor. Bu durum Facebook'u ciddi şekilde endişelendiriyor.



Yapılan yeni araştırma, insanların artık sosyal medyada eskisi kadar paylaşım yapmadığını gösteriyor. Bu durum Facebook'u ciddi şekilde endişelendiriyor.



Sosyal medya platformalarının kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Ancak kullanıcı sayısındaki artış, paylaşımlarda da artış olduğunu anlamına gelmiyor. Tam tersine kullanıcı sayısındaki bu artışa rağmen, sosyal medyada yapılan paylaşım sayısı azalmış durumda. İnsanlar artık sosyal medya araçları üzerinden eskisi kadar paylaşım yapmıyorlar.



GlobalWebIndex'in geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaptığı araştırma da bu durumu doğruluyor. 200 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırma insanların artık internette eskisi kadar paylaşım yapmadığını göstermişti. Bu durum yüzünden Facebook'da endişeli. Şirketin içinden isimlerin paylaştığı bilgilere göre Facebook yönetimi, insanların artık eskisi kadar paylaşımda bulunmadığı için oldukça endişeli. Facebook'ta özellikle kişisel paylaşımlar azalmış durumda. Fotoğraf veya görüş gibi kişisel paylaşımlar genelde Instagram veya Twitter gibi farklı sosyal medya araçları üzerinden yapılıyor. Tabi Facebook bu durum karşısında tepkisiz kalmıyor. Şirket insanların yeniden paylaşım yapmaya başlaması için teşvik edecek yeni yollar arıyor.



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