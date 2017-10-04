İnsanların bir anda ortadan kaybolmasından sonra neler olacağını hesaplayan araştırmacıların bulguları, dünyanın tıpkı bir insan organı gibi kendisini iyileştirmeye başlayacağını gösteriyor.

İnsanların aniden ortadan yok olması sonucunda dünyaya olanlar, verdiğimiz zararı göz önüne koyuyor.

İNSANIN İNŞA ETTİĞİ HER ŞEY YAVAŞÇA YOK OLURDU

Eğer insanlar ortadan aniden kaybolsaydı, bir kaç saat sonra ışıklar sönerdi. İnsan gücü olmadan enerji santralleri dururdu. Metrolar su altında kalırdı.

Bir ay sonra, nükleer reaktörler çökerdi. Sonuç, dünya genelinde nükleer erimeler. 25 yıl sonra her yer bitki örtüsüyle kaplanırdı. Las Vegas ve Dubai kumlar altında kalırdı. 300 yıl sonra köprüve kuleler çöker, deniz canlıları çoğalırdı.

SADECE ÇİN SEDDİ VE PİRAMİTLER KALIRDI

10 milyon yıl sonra sadece piramitler ve çin seddinin parçaları kalırdı.

CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ ARTARDI

Böylece insan eliyle oluşturulan her şeyin karşısında doğa galip gelir, canlı çeşiğtliliği artardı.

Kaynak: haberinburada