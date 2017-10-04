Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

İnsanlar aniden ortadan kaybolsaydı neler olurdu sorusu cevaplandı

İNSANLAR ANİDEN ORTADAN KAYBOLSAYDI NELER OLURDU SORUSU CEVAPLANDI

İnsanların bir anda ortadan kaybolmasından sonra neler olacağını hesaplayan araştırmacıların bulguları, dünyanın tıpkı bir insan organı gibi kendisini iyileştirmeye başlayacağını gösteriyor.

Tarih : 04 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : İnsanlar Aniden Ortadan Kaybolsaydı Neler Olurdu Sorusu Cevaplandı(9/10)5

İnsanların aniden ortadan yok olması sonucunda dünyaya olanlar, verdiğimiz zararı göz önüne koyuyor.

İNSANIN İNŞA ETTİĞİ HER ŞEY YAVAŞÇA YOK OLURDU

Eğer insanlar ortadan aniden kaybolsaydı, bir kaç saat sonra ışıklar sönerdi. İnsan gücü olmadan enerji santralleri dururdu. Metrolar su altında kalırdı.

Bir ay sonra, nükleer reaktörler çökerdi. Sonuç, dünya genelinde nükleer erimeler. 25 yıl sonra her yer bitki örtüsüyle kaplanırdı. Las Vegas ve Dubai kumlar altında kalırdı. 300 yıl sonra köprüve kuleler çöker, deniz canlıları çoğalırdı.

SADECE ÇİN SEDDİ VE PİRAMİTLER KALIRDI

10 milyon yıl sonra sadece piramitler ve çin seddinin parçaları kalırdı.

CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ ARTARDI

Böylece insan eliyle oluşturulan her şeyin karşısında doğa galip gelir, canlı çeşiğtliliği artardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İnsanlar  Aniden  Ortadan  Kaybolsaydı  Neler  Olurdu  Sorusu  Cevaplandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER