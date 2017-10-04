İNSANLAR ANİDEN ORTADAN KAYBOLSAYDI NELER OLURDU SORUSU CEVAPLANDI
İnsanların bir anda ortadan kaybolmasından sonra neler olacağını hesaplayan araştırmacıların bulguları, dünyanın tıpkı bir insan organı gibi kendisini iyileştirmeye başlayacağını gösteriyor.
İnsanların aniden ortadan yok olması sonucunda dünyaya olanlar, verdiğimiz zararı göz önüne koyuyor.
İNSANIN İNŞA ETTİĞİ HER ŞEY YAVAŞÇA YOK OLURDU
Eğer insanlar ortadan aniden kaybolsaydı, bir kaç saat sonra ışıklar sönerdi. İnsan gücü olmadan enerji santralleri dururdu. Metrolar su altında kalırdı.
Bir ay sonra, nükleer reaktörler çökerdi. Sonuç, dünya genelinde nükleer erimeler. 25 yıl sonra her yer bitki örtüsüyle kaplanırdı. Las Vegas ve Dubai kumlar altında kalırdı. 300 yıl sonra köprüve kuleler çöker, deniz canlıları çoğalırdı.
SADECE ÇİN SEDDİ VE PİRAMİTLER KALIRDI
10 milyon yıl sonra sadece piramitler ve çin seddinin parçaları kalırdı.
CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ ARTARDI
Böylece insan eliyle oluşturulan her şeyin karşısında doğa galip gelir, canlı çeşiğtliliği artardı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
- Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
- Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
Bu Haberle İlgili Yorumlar