İNSANİ YARDIM İÇİN HATAY'A YENİ BİR GÜMRÜK KAPISI AÇILIYOR
Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması planlanıyor.
YERİ NETLEŞTİ
Bakanlık ve Hatay Valiliği yetkilileriyle yapılan incelemeler sonucu söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması konusunda mutabakata varıldı. TSK'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgedeki imar, insani yardımlar ve yerleşik düzene geçilmesine yönelik koordinasyon görevi Hatay Valiliğine verilmişti.
ALTYAPI UYGUN
Gümrük kapısının açılmasının planlandığı Hamam Köyü çevresinde kara yolu altyapısının uygun olduğunu belirten yetkililer, yolun Cinderes üzerinden Afrin'e ulaştığını bildirdi. Yakın zamanda gümrük kapısının açılacağı noktada saha düzeltme ve inşaat işlemlerine başlanması planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Serviste Havasızlıktan Ölen Alperen'in Ablası Tübitak Ödülü Kazandı
- İngiltere'de Süresiz Oturma Hakkının Kaldırmasına Neden Olan Aile: Bize Linç Kampanyası Başlattılar
- İngiltere Ve Rusya Arasında Suikast Krizi Büyüyor! 700 Zengin Rus Mercek Altına Alınacak
- Teröristlerin Beton Fabrikası Bulundu! Tünel Ve Mevzi Yapılıyordu
- 121 Yıllık Keşif! İstanbul'un Göbeğinde 19 Şehit Mezarı Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Nba'de Ersan İlyasova, Fetö'cü Enes Kanter'i Yere Serdi
- Aziz Yıldırım, Ali Koç'u Hedef Aldı: Onu Tebrik Ediyorum, Fethullah Gülen'in Yapamadığını Yaptı
- Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'a Başkan Adayı Oldu
- Inter, Emre Mor'u Transfer Edemeyen Sportif Direktörünü Kovdu
- Galatasaray Tarih Yazdı! Avrupa'da Finaldeyiz
DÜNYA HABERLERİ
- Veliaht Prens İmaj Değiştirdi, Takım Elbisesiyle Kahve İçmeye Gitti
- Müzisyen Konser Salonuna Dava Açtı: Ses Çok Yüksekti
- Ajan Krizinde Rusya'ya Bir Darbe Daha! 3 Ülke Daha Kervana Katıldı
- Alkol Alan Çinli Kadınlar Beğendikleri Adamı Kaçırmaya Çalıştı
- Trump'tan Kim'le İlgili Bir Açıklama Daha: Benimle Görüşmek İçin Sabırsızlanıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar