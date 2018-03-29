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İnsani Yardım İçin Hatay'a Yeni Bir Gümrük Kapısı Açılıyor
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İnsani Yardım İçin Hatay'a Yeni Bir Gümrük Kapısı Açılıyor

İNSANİ YARDIM İÇİN HATAY'A YENİ BİR GÜMRÜK KAPISI AÇILIYOR

Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılacak.

Tarih : 29 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : İnsani Yardım İçin Hatay'a Yeni Bir Gümrük Kapısı Açılıyor(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması planlanıyor.

YERİ NETLEŞTİ

Bakanlık ve Hatay Valiliği yetkilileriyle yapılan incelemeler sonucu söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması konusunda mutabakata varıldı. TSK'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgedeki imar, insani yardımlar ve yerleşik düzene geçilmesine yönelik koordinasyon görevi Hatay Valiliğine verilmişti.

ALTYAPI UYGUN

Gümrük kapısının açılmasının planlandığı Hamam Köyü çevresinde kara yolu altyapısının uygun olduğunu belirten yetkililer, yolun Cinderes üzerinden Afrin'e ulaştığını bildirdi. Yakın zamanda gümrük kapısının açılacağı noktada saha düzeltme ve inşaat işlemlerine başlanması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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