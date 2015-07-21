

Ünlü isimler de sosyal medya adreslerinden bu saldırıya lanet yağdırıp acil kan anonsu yaptılar.



Cem Yılmaz



İnsan olan yapmaz diye bildiğimiz her şey, bizi yalancı çıkarıyor. Yazık oldu.Teröre lanet olsun.



Arda Turan



Başımız sağolsun. Bu acı artık son olsun. Terörü lanetliyoruz!



Işın Karaca



Can'ların yanmadığı, ocakların sönmediği günlere..



Çok üzgünüm... Çok..



Gülben Ergen



Acının,ölümün,katliamın dili,dini,rengi,mezhebi sorgulanmaz... Yine keder! Yine acı...



İdo Tatlıses



'İnsan öldü' diyorum. ' Ne işleri vardı orada' diyorlar. 'İnsan öldü' diyorum ' ama Kürt'tü' diyorlar. Ulan insan öldü... İnsan! Bu katliamın emrini verenler şunu bilmeli... Onca genç öldü ama geride kalan milyonlar arzu ettiğiniz savaşa geçit vermeyecek...! Orada bulunan memleketlilerim acil kan lazım



Alişan



Bayramın hemen sonrası bu adi saldırıyı kim yaptıysa Allah belasını versin..Hepimizin başı sağolsun, yaralılara da acil şifalar diliyorum.



Murat Evgin



Akılla, fikirle,düşünceyle işi olan gençleri bombalarla, patlamalarla yok ediyorlar. Suruç'ta olanlar çok acı. Allah rahmet eylesin.



Murat Boz



Suruç'da yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün dili dini ırkı yok. Lanet olsun size.



Mustafa Sandal



Suruç'ta yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Umarım bir daha böylesine acı haberler almayız



Ebru Gündeş



Suruç'ta yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet,Yaralılara acil şifalar diliyorum.Orada olan vatandaşlarımızın acil kan vermesi gerekiyor.