İNSAN OLAN YAPMAZ DEDİĞİMİZ HER ŞEY...
Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 30 kişinin ölmesi, 100'e yakın kişinin yaralanması tüm ülkeyi üzüntüye boğdu.
Ünlü isimler de sosyal medya adreslerinden bu saldırıya lanet yağdırıp acil kan anonsu yaptılar.
Cem Yılmaz
İnsan olan yapmaz diye bildiğimiz her şey, bizi yalancı çıkarıyor. Yazık oldu.Teröre lanet olsun.
Arda Turan
Başımız sağolsun. Bu acı artık son olsun. Terörü lanetliyoruz!
Işın Karaca
Can'ların yanmadığı, ocakların sönmediği günlere..
Çok üzgünüm... Çok..
Gülben Ergen
Acının,ölümün,katliamın dili,dini,rengi,mezhebi sorgulanmaz... Yine keder! Yine acı...
İdo Tatlıses
'İnsan öldü' diyorum. ' Ne işleri vardı orada' diyorlar. 'İnsan öldü' diyorum ' ama Kürt'tü' diyorlar. Ulan insan öldü... İnsan! Bu katliamın emrini verenler şunu bilmeli... Onca genç öldü ama geride kalan milyonlar arzu ettiğiniz savaşa geçit vermeyecek...! Orada bulunan memleketlilerim acil kan lazım
Alişan
Bayramın hemen sonrası bu adi saldırıyı kim yaptıysa Allah belasını versin..Hepimizin başı sağolsun, yaralılara da acil şifalar diliyorum.
Murat Evgin
Akılla, fikirle,düşünceyle işi olan gençleri bombalarla, patlamalarla yok ediyorlar. Suruç'ta olanlar çok acı. Allah rahmet eylesin.
Murat Boz
Suruç'da yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün dili dini ırkı yok. Lanet olsun size.
Mustafa Sandal
Suruç'ta yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Umarım bir daha böylesine acı haberler almayız
Ebru Gündeş
Suruç'ta yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet,Yaralılara acil şifalar diliyorum.Orada olan vatandaşlarımızın acil kan vermesi gerekiyor.
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