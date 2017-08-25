İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi bugünkü manşetinde Afrika'dan Avrupa'ya insan kaçıran şebekeleri incelediği özel bir haber yayınladı.

The Times gazetesinin manşetinde yer alan habere göre Afrika'daki insan kaçakçıları Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerine götürme vaadiyle Facebook üzerinde ilan yayınlıyor, kaçırdığı insanlara işkence ettikleri videoları ailelerine göndererek fidye talep ediyor.

GÖÇMENLERİ KAÇIRIP İŞKENCE EDİYORLAR

Catherine Philp ve Billy Kenber imzalı habere göre insan kaçakçıları ve köle ticareti çeteleri göçmenleri kaçırıp onlara işkence yaptıkları videoları Facebook'ta yayınlayarak akrabalarından fidye talep ediyor

"8 BİN DOLAR İSTİYORLAR, ACI ÇEKİYORUM"

Videolardan birinde yere yüzüstü yatırılıp sırtına ağır bir beton koyulan Somalili bir adam, "8 bin dolar istiyorlar. Dişlerimi kırdılar. Elimi kırdılar. 11 aydır buradayım. Üç gündür sırtımdan bu ağırlığı indirmiyorlar. Acı çekiyorum" derken görülüyor.

FACEBOOK BU VİDEOLARIN YAYINLANMASINA İZİN VERİYOR

Facebook bu videoların yayınlanmasına izin verdiği gibi içerikleri aylarca silmeyerek kullanıcılara görünür kılıyor. Birleşmiş Milletler daha önce de Facebook'u, Avrupa'ya gitme hayali kuran insanları ağlarına çeken şebekelerin ilanlarının yayınlanmasına izin verdiği için kınamıştı.

The Times'a konuşan Uluslararası Göç Örgütü yöneticileri de Facebook'u aynı gerekçelerle kınadı. Facebook'ta kolaylıkla bulunabilen Arapça ilanlarda göçmenlerin kolaylıkla Avrupa'ya sokulabildiği, Türkiye'ye getirilebildiği, Türkiye'den İtalya'ya gemiyle ulaştırılabildiği yazıyor.

AKDENİZ'E GEÇMEYİ BAŞARAN DA MAFYAYA YAKALANIYOR

The Times gazetesi dünkü sayısında da Akdeniz'i geçmeyi başaran göçmenlerin İtalya'da mafya tarafından kullanıldıklarını, 14 yaşındaki kızların seks işçiliği yapmaya zorlandığını yazmıştı.

Bugün de İtalya'daki göçmenlerin durumunu işlemeye devam eden gazetenin İtalya'nın Foggia kentindeki muhabiri Tom Kington, oradaki göçmenlerin günde 14 saat çalışmaya zorlandığını yazdı. Göçmenlere bir günlük çalışmaları karşılığında 20 euro veriliyor.

Kington'ın aktardığı yeni bir araştırmaya göre İtalya'daki 27 ayrı mafya çetesi tarım sektörüne yatırım yapmaya başladı. Çetelerin 80 bin yabancı göçmeni köle gibi çalıştırdığı, bunların 50 bininin Afrikalı olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: haberinburada