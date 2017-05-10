İNŞALLAH MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 14 Mayıs Pazar günü sahalarında yapacakları Boluspor maçını kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buz, puan cetvelinde avantajın kendilerinde olduğunu ve Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak bu avantajı sürdürdüklerini ifade etti.
Ligde her karşılaşmanın önemli olduğunu ancak son haftaların daha çetin geçtiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Buraya kadar geldik, bu işi bitirmek zorundayız. Allah nasip ederse bu işi bitireceğiz. Boluspor, ciddi bir rakip. İyi konsantre olacağız. Rakibimizin de hedefleri var, futbolcularımız bunu en iyi şekilde idrak etmiş vaziyette. Bu maçı kazandığımız takdirde Süper Lig'de olacağız." diye konuştu.
kaynak:sabah
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