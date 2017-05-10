

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buz, puan cetvelinde avantajın kendilerinde olduğunu ve Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak bu avantajı sürdürdüklerini ifade etti.



Ligde her karşılaşmanın önemli olduğunu ancak son haftaların daha çetin geçtiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Buraya kadar geldik, bu işi bitirmek zorundayız. Allah nasip ederse bu işi bitireceğiz. Boluspor, ciddi bir rakip. İyi konsantre olacağız. Rakibimizin de hedefleri var, futbolcularımız bunu en iyi şekilde idrak etmiş vaziyette. Bu maçı kazandığımız takdirde Süper Lig'de olacağız." diye konuştu.







kaynak:sabah