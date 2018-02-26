İNŞAATIN 11'İNCİ KATINDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN GENÇ, 17 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR
İnşaatın 11'inci katından düşen kardeşini kollarını açarak kurtaran abisinin fizik tedaviye başladığı, ağır yaralanan kardeşinin ise 17 gündür yoğun bakımda uyutulduğu öğrenildi.
Adana'da 11'inci kattan düşen kardeşini kollarını açarak kurtaran Ali Faraşoğlu'nun durumunun iyiye gittiği ve fizik tedaviye başladığı, ağır yaralanan Yunus Emre'nin ise 17 gündür yoğun bakımda uyutulduğu öğrenildi.
KARDEŞİNİN YERE ÇAKILMAMASI İÇİN KOLLARIYLA TUTTU
10 Şubat günü Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asansör firmasında çalıştıkları belirtilen Ali Faraşoğlu (24) ile kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu (20) bir inşaatın asansörünün montajı için çalışmalara başladı. Yunus Emre Faraşoğlu 11'inci kata çıkarken, Ali Faraşoğlu da asansörün malzemelerini vince koyup yukarı gönderdi. Malzemeler 12'nci kata geldiğinde Yunus Emre Faraşoğlu almak isterken dengesini kaybedip düştü. Ali Faraşoğlu, kardeşinin yere çakılmaması için kollarını açtı.
KARDEŞ FARAŞOĞLU UYUTULUYOR
Yunus Emre Faraşoğlu, ağabeyinin üzerine düştü. Ağır yaralanan Yunus Emre ve ağabeyi işçilerin çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yunus Emre Faraşoğlu Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. İki ayağı kırılan Ali Faraşoğlu ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedaviye alındı. Ali Faraşoğlu iki gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi ve fizik tedaviye başladı. Yunus Emre Faraşoğlu'nun ise hayati tehlikeyi atlatamadığı ve yoğun bakımda makinelere bağlı olarak uyutulduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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