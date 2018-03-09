'İNŞAATÇILARIN SPERMLERİNİ KULLANIN' SÖZLERİ SEDA'NIN BAŞINI YAKTI
Geçtiğimiz günlerde konuğu Ece Gürsel'e "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" diyen Seda Sayan, için RTÜK'e şikayet yağdı. Şikayetlerin ardından RTÜK harekete geçti.
Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programında manken Ece Gürsel'e sarf ettiği "Kız yazık, ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var" sözleri kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Tepkilerin ardından RTÜK de duruma el atmaya karar verdi.
500'DEN FAZLA ŞİKAYET İLETİLMİŞ
Sabah gazetesinden Selçuk Adıgüzel'in haberine göre, programın yayımlanmasının ardından geçen iki gün içinde RTÜK şikâyet yağmuruna tutularak 500'den fazla şikâyet iletildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine RTÜK'ün inceleme başlattığı öğrenildi.
"KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ"
Konuyla ilgili konuşan İnşaat İşçileri Sendikası yetkilisi "İnşaat işçilerini damızlık olarak gören bu ahlaksızca yaklaşıma tepki gösteriyoruz. Kesinlikle kabul
Kaynak: haberinburada
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