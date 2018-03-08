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İnşaatçıların spermini kullan diyen Seda'dan skandal savunma!

İNŞAATÇILARIN SPERMİNİ KULLAN DİYEN SEDA'DAN SKANDAL SAVUNMA!

İnşaat işçileriyle ilgili skandal açıklamasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Seda Sayan, özür dilemek yerine kendini savunmaya devam ediyor.

Tarih : 08 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : İnşaatçıların Spermini Kullan Diyen Seda'dan Skandal Savunma!(6/10)6


Programına konuk ettiği eski manken Ece Gürsel'e "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" önerisinde bulunan Seda Sayan, büyük tepki çekmişti.



AÇIKLAMALARINA DEVAM EDİYOR



Daha önce yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirten ve "Ben de inşaatçı kızıyım" diyen Seda Sayan, son olarak yakın arkadaşı Mehmet Yüzüak'ın paylaşımını alıntı yaptı.



"KADIN SİZİ ONURE ETTİ"



Sayan, Yüzüak'tan alıntı yaptığı paylaşımda "Yahu Kadın sizi onure etti onure Aslanlar gibi dedi babayiğitler Var dedi insaatlarda calisanlar var dedi Siz @sedasayan a teşekkür edin...." notu dikkat çekti.



YORUMA KAPATTI



Sayan, gelecek tepkilere karşı paylaşımını yorumlara kapattı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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