

- İNŞAAT SEKTÖRÜ 16 NİSAN'DAN NELER BEKLİYOR?



Türkiye gündemi 16 Nisan'da yapılacak 2017 Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu'na kilitlenirken, iş dünyası da heyecanla referandum sonrasını bekliyor.



Özellikle ekonominin lokomotifi inşaat sektörü, en hareketli dönemlerini yaşayacağı bahar aylarını kaçırmamak için umutlarını sandık sonrasına bıraktı.



Peki, inşaat sektörünün referandum sonrası beklentileri ne yönde? Siyasi gündemin en fazla hissedildiği Başkent Ankara'da inşaat sektörü temsilcileri, 16 Nisan'ın ardından neler bekliyor?



İşte Ankaralı inşaat sektörü temsilcilerinin referandum beklentileri:







BESA GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ EFE BEZCİ:



Olumlu olumsuz her olay ekonomiyi, ekonomi de doğrudan inşaat sektörünü etkiliyor. Son birkaç aydan bu yana ülke gündeminin kilitlendiği referandum da haliyle inşaat sektöründe ‘pause' düğmesine basılmasına neden oldu. Geçen günlerde açıklanan Şubat ayı konut satış istatistiklerinde görülen yüzde 0.3'lük düşüş de alıcının kararını 16 Nisan sonrasına bıraktığını gösteriyor. Çok kısa süre sonra her şey netlik kazanacak. Mart-Nisan-Mayıs ayları gayrimenkul sektöründe satışların ‘pik' yaptığı zamanlardır. Referandum sonrası beliren tablo sayesinde alıcılar da psikolojik rahatlama hissedecek ve erteledikleri alımları gerçekleştirecektir. İnanıyorum ki Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyan bu referandumda halkımız en doğru kararı verecek.



ONURSAL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ONUR ÖNGÜN:



16 Nisan'daki referandum sıradan bir referandum değil. Büyük bir ülkenin kaderini belirleyecek, hatta komşularımızı, Avrupa'yı da etkileyecek. Bu nedenle sadece ülkemizde değil, yurt dışında da sürekli gündem oluyor. Haliyle tüm iş dünyası gibi gayrimenkul sektörü de şu an sadece 16 Nisan'a kilitlenmiş durumda. Bu yüzden alımlar, satımlar psikolojik olarak erteleniyor. Seçimlerden hemen sonra çok kısa vadede sektörü canlandıracak ciddi çalışmalar yapılmalı ve bunu da şimdiden düşünmek gerekiyor. Çünkü Türkiye ekonomisi büyük oranda inşaat üzerine bina edilmiş durumda ve Haziran ayına kadar ki sezon kaçarsa ciddi kayıplar olabilir.



YP İNŞAAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ OSMAN CEM ÇANKAYA:



Türkiye tamamen 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna kilitlenmiş durumda. İş dünyası ve sektörler de aynı şekilde referandumun sonuçlanmasını beklerken, alıcının odağında da sandıktan çıkacak karar var. İnşaat sektörü açısından referandum sonrasında güneşli günlerin bizi beklediğine inanıyorum. Çünkü “en iyi seçim, bitmiş seçimdir”. Sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun yatırımcı önünü net görecek ve daha rahat hareket edecek. 16 Nisan'da ülkemiz için en doğru sonucun sandıktan çıkacağına inancım tam.