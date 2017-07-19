İNŞAAT KÖPÜĞÜNÜ SAÇ KÖPÜĞÜ İLE KARIŞTIRAN KADIN HASTANELİK OLDU
Avrupada bir hastanenin acil servisinde saçlarındaki köpük ile bekleyen kadının durumu, cilt bakımı ile ilgili herhangi bir şey kullanmadan önce, ürün üzerindeki yazıyı okumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
FOTOĞRAFI TÜM AVRUPAYA YAYILDI
Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve kısa süre içinde tüm Avrupada yayınlanan fotoğrafta, bir kadının mutsuz bir şekilde, tüm saçları inşaat köpüğü içinde kalmış ve sertleşmiş bir şekilde oturuyor.
"İNŞAAT KÖPÜĞÜNÜ, SAÇ KÖPÜĞÜYLE KARIŞTIRMASINDAN DAHA ÖTE BİR YANLIŞ"
Kadının saçındaki köpüğün içinde yaprak ve dal parçalarının olması, sosyal medyada "inşaat köpüğünü, saç köpüğü ile karıştırmasından daha öte bir yanlış" yorumlarına neden oldu.
Kaynak: haberinburada
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